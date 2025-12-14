Kindergarten Eimeldingen: Kindergarten und Spielplatz tauschen Platz

Der Neubau des Kindergartens Sankt Martin und Neuanlage des Spielplatzes ist abgeschlossen. Mit der Spielplatz-Einweihung fand das 5,5 Millionen teure Projekt sein Ende.
Beteiligt waren beim Durchschneiden des roten Bandes die Durchführenden, Bürgermeister Oliver Friebolin, die Gemeinderäte Siegfried Kibbat und Bernhard Kaudela, das Architektenduo Günter Schwarzwälder und Gerhard Klier sowie der Planer Roland Böttcher. Ebenfalls anwesend war eine große Schar temperamentvoller und wuseliger Kinder des Kindergartens Sankt Martin, welche die Spielgeräte zunächst erst einmal auf Herz und Nieren einem Test unterzogen. Die Feststellungen der kritischen kleinen Nutzer und Nutzerinnen ergaben, dass sämtliche Spielgeräte bestens gefielen und die Überprüfung ohne Beanstandung mit Bravour und viel Spaß erfolgte.