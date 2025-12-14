Kindergarten Eimeldingen: Kindergarten und Spielplatz tauschen Platz

Beteiligt waren beim Durchschneiden des roten Bandes die Durchführenden, Bürgermeister Oliver Friebolin, die Gemeinderäte Siegfried Kibbat und Bernhard Kaudela, das Architektenduo Günter Schwarzwälder und Gerhard Klier sowie der Planer Roland Böttcher. Ebenfalls anwesend war eine große Schar temperamentvoller und wuseliger Kinder des Kindergartens Sankt Martin, welche die Spielgeräte zunächst erst einmal auf Herz und Nieren einem Test unterzogen. Die Feststellungen der kritischen kleinen Nutzer und Nutzerinnen ergaben, dass sämtliche Spielgeräte bestens gefielen und die Überprüfung ohne Beanstandung mit Bravour und viel Spaß erfolgte.

Das Bauprojekt hatte eine turbulente Baugeschichte: Der größere Neubau – er wurde im März des Jahres bezogen – wurde neben dem alten Bestandsgebäude errichtet. Anstelle des Altbaues wurde ein neuer Spielplatz für die Kita-Kinder errichtet, wie auch der nebenan gelegene öffentliche Spielplatz. Dieser war für die Zeit der Bautätigkeit ins nahe gelegene Wohngebiet „Eulenspiegel“ verlegt worden, die Zeit des seit 2023 andauernden Interims des öffentlichen Spielplatzes fand nun sein Ende.

Der neue öffentliche Spielplatz an der Jurastrasse Foto: Gudrun Gehr

Die meisten Spielgeräte konnten auf den neu angelegten Spielplatz mitgenommen werden, darunter eine Seilbahn, ein Spielhäuschen, eine Matschanlage oder Doppelschaukeln. Neu ist ein Spiel- und Multifunktionsturm zum Klettern, Rutschen und Balancieren. Es führt ein Mittelweg mit Verbundsteinen quer durch den Spielplatz, wobei eine Hälfte für die Spielgeräte von kleineren Kindern vorgesehen ist. Auch die Fahrräder der Kleinen können künftig innerhalb des Spielplatz-Areales abgestellt werden. Durch den Werkhof wurden ferner schattenspendende Bäume gepflanzt. Innerhalb des Gesamtprojektes beliefen sich die Kosten für den neuen Spielplatz auf insgesamt 150 000 Euro.