Noch bis Donnerstag kommender Woche läuft der Förderwettbewerb „Sparda Impülsle“, in dessen Rahmen die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda Bank Projekte von Kindertagesstätten in Baden-Württemberg fördert. Der Förderwettbewerb findet bereits zum sechsten Mal statt.

Alle Kindergärten, Krippen und Horte im Land können sich um eine Förderung bewerben und zeigen, wofür sich ihre Kita stark macht. Auch der Gemeindekindergarten Dotternhausen hat nimmt an dem Wettbewerb teil.

In seiner Bewerbung heißt es: „Wir setzen uns zum Ziel, die Kinder ganzheitlich zu fördern und sie Selbsttätigkeit erfahren zu lassen. Wir möchten den Kindern neue Bewegungsanlässe und Impulse bieten.“

Softbausteine und Bewegungsraum

Weiter wird beschrieben, wofür der erhoffte Zuschuss verwendet werden soll: „Mit Softbausteinen können die Kinder selbstständig Bewegungslandschaften bauen und so räumliches Denken und Bewegung verknüpfen. Momentan sind wir räumlich noch recht beengt, haben aber die Möglichkeit unsere vorhandenen Bausteine zu ergänzen und somit bereits hier auf engem Raum diese zu nutzen. In unserem geplanten Neubau werden wir einen Bewegungsraum haben, in dem die Kinder die Bausteine dann weiterhin nutzen können, um große Bewegungslandschaften daraus zu bauen“.

Bis kommenden Donnerstag, 27. März, können Unterstützer für den Kindergarten Dotternhausen abstimmen. Jene 100 Kitas, welche dann meisten Stimmen gesammelt haben, erhalten Förderpreise zwischen 250 und 1000 Euro.

Am Donnerstagvormittag auf Platz 28

Über die Präsentationsseite der Kita auf der Sparda-Impüsle-Seite können Unterstützer einen SMS-Code anfordern, mit dem sie online ihre Stimme abgeben können. Der SMS-Empfang ist kostenlos, es entstehen durch die Abstimmung keine Kosten.

Am Donnerstagvormittag hatte der Kindergarten Dotternhausen 323 Stimmen und lag damit auf Platz 28. Sofern die Einrichtung unter den Top 30 bleibt, winkt ihr eine Förderung von 750 Euro.

spardaimpuelsle.de