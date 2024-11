Kindergarten: Auszeichnung Kita des Jahres geht nach Sachsen

1 In Berlin wurde zum siebten Mal der deutsche Kita-Preis verliehen. Foto: Jens Kalaene/dpa

In der Kindheit und Jugend werden wichtige Fundamente für das ganze Leben gelegt. Ein Preis soll die ehren, die sich in dieser Zeit besonders verdient machen.









Berlin - Der deutsche Kita-Preis geht in diesem Jahr an die Kita Regenbogenland aus Rötha in Sachsen. Besonders überzeugt habe die Jury, wie das Team den Alltag orientiert an den Bedürfnissen der Familien und den Interessen der Kinder gestalte, teilte das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit, die den Deutschen Kita-Preis einmal im Jahr vergeben. "Wichtige Anliegen werden in der gesamten Gemeinschaft besprochen", so die Veranstalter.