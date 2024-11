Kindergärten in Loßburg: Vom Spielen im Wald bis zur Inklusion

Kindergärten in Loßburg

1 Der Schulgarten ist für die „Kinzigwichtel“ vom Waldkindergarten ein Paradies. Foto: Christiane Frey

Kein Personalmangel, keine Raumnot: Damit glänzen alle vier kommunalen Kindergärten in Loßburg. Doch damit nicht genug. Auf die Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung gingen die Leitungen bei ihrer Vorstellung in der Gemeinderatssitzung ein.









Link kopiert



Die Kindergärten in kommunaler Trägerschaft genießen in Loßburg hohes Ansehen. Alle vier seien personell und räumlich bestens ausgestattet, hob Bürgermeister Christoph Enderle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hervor. Dort hatten die Leitungen der Einrichtungen nun die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen.