Flüchtlingskinder starten in bestehenden Gruppen

Kindergärten in Hechingen

1 Ab Mai soll eine Spielgruppe für ukrainische Kinder starten. Unser Foto zeigt eine Szene aus dem Kindergarten St. Martin, das vor gut einem Jahr entstand. Foto: Stopper

Für die jüngsten ukrainischen Flüchtlinge beginnt die Integration im Kindergarten. Die Stadt Hechingen sputet sich daher: "Die Kinder sollen in die bestehenden Gruppen aufgenommen werden", sagt Sprecher Thomas Jauch unserer Redaktion.















Hechingen - Erst vor wenigen Tagen haben sich Experten der Kultusministerkonferenz dafür ausgesprochen, geflüchtete Kinder möglichst schnell ihrem Alter entsprechend unterzubringen – zum Beispiel in Kindergärten. Die Vorteile: In den Einrichtungen können sie Deutsch lernen und Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen. Außerdem erhalten sie Unterstützung, um traumatische Erfahrungen zu bewältigen. So geht Hechingen mit den ankommenden ukrainischen Flüchtlingen um.