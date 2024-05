Tausende strömen in die Innenstadt

Kinderfest in Lahr

1 Viel los bei bestem Wetter: Jung und Alt strömten am Samstag in die Lahrer Innenstadt. Foto: Baublies

Bei idealem Wetter war das Kinderfest am Samstag einmal mehr ein echter Selbstläufer. Alle Plätze wurden wie die gesamte Marktstraße bespielt. Der Andrang erinnerte sogar an die Chrysanthema.









Die Wolken haben gehalten. So gesehen waren die Bedingungen für die vielfältigen und fantasievollen Angebote für Kinder von Geschäften in der Innenstadt und etlichen Vereinen auf den Plätzen optimal. Einige Tage zuvor hatten die Wetterfrösche noch völlig daneben gelegen. Da betrug die Regenwahrscheinlichkeit noch ganze 90 Prozent. Die am Samstagmorgen noch prophezeiten 20 Prozent Regen waren ebenso falsch – sogar zu 100 Prozent.