Das Kinderfest der Werbegemeinschaft lockt am kommenden Samstag Familien ins Lahrer Zentrum. Mit 40 Aktionen zum Mitmachen bieten Organisationen, Geschäfte und Vereine den jüngsten Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.

Das Programm hält am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 16 Uhr zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder und Familien auf. Sport, Spiel und Kreativangebote, Kinderschminken, Zirkus, ein Wochenmarktquiz, die Hüpfburg der Sparkasse sowie ein Fahrradparcours der Verkehrswacht sind im Angebot für die kleinen Gäste. Organisiert wird die jährliche Veranstaltung wieder von der Lahrer Werbegemeinschaft.

„Aufgrund der Baustelle auf dem Marktplatz haben wir neue Orte wie den Rossplatz dazugenommen“, erklärt Martin Metzger von der Werbegemeinschaft bei einem Pressegespräch am Montagvormittag in der Eisdiele La Piazza. Die Bühne beim Kinderfest befindet sich auf dem Schlossplatz. Dort werden verschiedene Vereine für Unterhaltung sorgen. Auch der Zirkus „Lahri Fahri“, der vom Lahrer Schlachthof betreut wird, wird seine Kunststücke auf der Bühne präsentieren, informiert Metzger.

Zudem wird auch der Wochenmarkt in das Fest integriert. „Die Kinder können beim Wochenmarkt-Quiz mitmachen und bei den einzelnen Ständen Fragen beantworten“, erklärt Sarina Metzger von der Geschäftsstelle der Werbegemeinschaft im Gespräch mit unserer Redaktion. „Am Ende der Veranstaltung werden dann aus den Teilnehmern des Quiz Gewinner gezogen“, so Metzger weiter.

Sportvereine stellen sich den Besuchern vor

Auch die lokalen Sportvereine werden sich beim Aktionstag den Besuchern präsentieren. „Das ist auch für die jungen Besucher eine Chance, viele Sportarten kennenzulernen und auszuprobieren“, erklären die Organisatoren. Auch die Lahrer Zeitung macht mit – unser Stand befindet sich in diesem Jahr auf dem Museumsplatz. Dort können sich Mädchen Perlen in die Haare flechten lassen.Ein weiterer Höhepunkt wird die Tombola sein. Zu gewinnen gibt es Sachpreise aus Lahrer Geschäften.

Für Jung und Alt wird viel geboten

„Da ist sowohl für Jung als auch für Alt etwas dabei“, blickt Christa Metzger von Spiel und Freizeit Haupt-Bucherer mit großen Erwartungen voraus. Sie hat vor 29 Jahren das Kinderfest ins Leben gerufen. Noch immer sei die Organisation der Veranstaltung ehrenamtlich und nur dank der Unterstützung vieler Helfer und Sponsoren zu stemmen, hebt Michael Schmiederer von der Werbegemeinschaft hervor.

Die Organisatoren hoffen, dass die Veranstaltung wieder zahlreiche Kinder und Familien in die Innenstadt locken wird. „Das Fest wird bei jedem Wetter stattfinden“, unterstreicht Martin Metzger.

40 Aktionen werden beim Kinderfest geboten

Schauplätze: An folgenden Orten werden am Samstag Aktionen angeboten: Kaiserstraße, Urteilsplatz, Rossplatz, Schlossplatz, Rosenbrunnen, Rathausplatz, Museumsplatz, Sonnenplatz sowie in zahlreichen Geschäften.

Bühnenprogramm: Auf der Bühne auf dem Schlossplatz startet das Programm um 11 Uhr mit dem Ensemble der Stadtkapelle, 11.30 Uhr Milana Ballet & Dance Academy,12 Uhr Judo Vorführungen/Budo- und Freizeitsportverein, 12.30 Uhr TV Lahr – Tänzerische Bewegungserziehung,12.45 Uhr TV Lahr - Showtanz, 13 Uhr Milana Ballet & Dance Academy, 13.30 Uhr TV Lahr – Jazz & Hipp, 13.40 Uhr Zirkus Lahri Fahri , 14 Uhr Shining Stars Cheerleader der RG Lahr, 14.10 Uhr Ensemble der Stadtkapelle , 14.30 Uhr Milana Ballet & Dance Academy , 15 Uhr TanzLeben Lahr , 15.15 Uhr Zaubershow mit Olli G.. Gegen 15.30 Uhr folgt die Ziehung der Gewinner des Wochenmarkt-Quiz.