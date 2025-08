Sechs Wochen voller Sommerferien-Tage – da stellt sich auch in Triberg die Frage: Was tun, dass keine Langeweile aufkommt? Die Stadtverwaltung präsentiert eine Lösung.

Die Sommerferien haben begonnen – und mit ihnen steht das Kinderferienprogramm der Triberger Stadtverwaltung vor der Tür, das am Dienstag, 12. August, beginnt und fünf Wochen dauert.

Es soll, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt, nicht nur berufstätige Eltern entlasten, sondern auch Kindern „eine attraktive Alternative zum ‘Ferientrott‘“ bieten.

Nähere Infos zu den Programmpunkten gibt es im Programmheft, das im Rathaus und über die Webseite der Stadt, www.triberg.de, erhältlich ist. Für alle Veranstaltungen des Ferienprogramms ist eine Anmeldung notwendig. Ausgefüllte Anmeldebögen können im Rathaus, Zimmer 10, abgegeben werden oder per E-Mail an kinderferienprogramm@triberg.de beziehungsweise per Fax an 07722/95 32 23 gesendet werden.

1. Kalenderwoche 33

Den Auftakt des Kinderferienprogramms macht am kommenden Dienstag, 12. August, der Nußbacher Chor. Zwischen 15 und 16.30 Uhr können Kinder im Probelokal des Chors im Rathaus eine einsaitige Gitarre bauen. Die wird natürlich auch gleich eingesetzt. Der Programmpunkt ist jedoch nach Angaben der Stadtverwaltung schon ausgebucht.

Musikalisch geht es am Donnerstag,14. August, weiter: Mit der Stadt- und Kurkapelle Triberg werden Instrumente aus Abfallprodukten und Alltagsmaterialien gebastelt. Schauplatz der Upcycling-Veranstaltung ist von 15 bis 17 Uhr der Proberaum im Grundschulgebäude. Teilnehmer brauchen einen Malkittel oder ein altes T-Shirt sowie Schere und Kleber.

2. Kalenderwoche 34

Vollgepackt ist die zweite Woche des Kinderferienprogramms: Los geht es am Montag, 18. August, mit einem Wildkräuter-Entdeckertag, den Kräuterpädagogin Daniela Ludin gestaltet. Er findet von 10 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gremmelsbach statt.

Weiter geht es am Dienstag, 19. August, mit einem kreativen Nachmittag für die Krippenkinder. Dieser findet von 14 bis 16 Uhr im Triberger Pfarrsaal statt. Veranstalter ist die Pfarrgemeinde Maria in der Tanne.

Abenteuer in der Turnhalle erleben die Teilnehmer am Donnerstag, 21. August, von 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Abteilung Turnen des Turnvereins Schonach gestaltet diesen Nachmittag in der Aline-Rotter-Focken-Halle.

Den letzten Programmpunkt der zweiten Woche übernehmen die Landfrauen der Raumschaft Triberg: Gemeinsam mit den Teilnehmern stellen sie am Freitag, 22. August, von 14 bis 16.30 Uhr im Kurhaus Triberg selbst gemachtes Kräutersalz her.

3. Kalenderwoche 35

„Feuer und Flamme“ sind die Teilnehmer am Dienstag, 26. August, von 14 bis 16.30 Uhr. Denn dann lädt die Triberger Feuerwehr zu ihrem Programmpunkt ein.

Unter dem Motto „Schlag auf – Spiel los!“ lädt der Tischtennisclub (TTC) Nußbach für Donnerstag, 21. August, ein. Von 10 bis 15 Uhr ist die Nußbacher Festhalle für Tischtennis-Spaß für Kinder reserviert.

Eine Nummer größer sind die Bälle, die am folgenden Tag, Freitag, 29. August, auf dem Tennisplatz in Triberg fliegen. Von 14 bis 17 Uhr lädt der Tennisclub zum Tennistraining für Kinder ein.

4. Kalenderwoche 36

Einen Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill unternehmen die Teilnehmer des Ferienprogramms am Dienstag, 2. September. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr auf dem Marktplatz. Rückkehr ist gegen 18.30 Uhr.

Lecker wird es am Mittwoch, 3. September, von 14 bis 17 Uhr im Gasthaus s’Felix in Nußbach: Die Teilnehmer bereiten frische Pasta selbst zu.

Der letzte Programmpunkt der vierten Woche findet im Waldsportbad statt: Spiel und Spaß im und am Wasser ist von 14 bis 17 Uhr geboten.

5. Kalenderwoche 37

Endspurt heißt es in der fünften Woche: Am Mittwoch, 10. September, bieten der Fußcallclub Triberg und der Sportverein Nußbach gemeinsam Spiel und Spaß auf dem Triberger Sportplatz. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 16.30 Uhr.

Wiederholt wird ein Programmpunkt der vorherigen Woche: Spiel und Spaß im und am Wasser des Waldsportbads ist am Donnerstag, 11. September, von 14 bis 17 Uhr angesagt.

Den Abschluss des Programms gestaltet am Freitag, 12. September, die Narrenzunft Triberg in der Zunftstube im Grundschulgebäude. Von 14.30 bis 16.30 Uhr werden Spättlekekse gebacken – begleitet von närrischem Spiel und Spaß.