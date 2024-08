Beim diesjährigen Ferienprogramm hatte der Musikverein Boll eine musikalische Schnitzeljagd angeboten.

Die Kinder machten sich auf um an verschiedenen Stationen versteckte Musikinstrumente zu finden und verschiedene Aufgaben damit zu lösen.

So wurde unter anderem die Zielgenauigkeit beim Werfen eines Balles in den Trichter einer Tuba geprüft, eine Klarinette korrekt zusammengebaut und anschließend Ringe über die Klarinette geworfen – gar nicht so einfach, wie sich herausstellte.

Auch ordneten die Teilnehmer Musikklänge den richtigen Instrumenten zu oder musizierten mit den Becken.

Stück für Stück zum Puzzle

Nach erfolgreicher Bewältigung der jeweiligen Aufgabe bekam das Team je ein Teil mit der Wegbeschreibung zur nächsten Station ausgehändigt, das zeitgleich ein Puzzleteil eines Musikstückes war. Als Belohnung für das Finden aller Puzzleteile gab es einen Schatz.

Gemeinsames Spielen und Grillen an der Schutzhütte rundeten die musikalische Schnitzeljagd ab, die bei den Kleinen großen Anklang fand.