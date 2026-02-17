Kinderfasnet in St. Georgen: Junge Narren feiern ein buntes Fest

Kaum mehr ein Durchkommen war bei der traditionellen Kinderfasnet im toll dekorierten Saal des „Goldenen Auerhahn“ in die St. Georgener Unterkirche.

Bunt gemischt, so wie es sich für Narrentreffen gehört, tummelten sich im bunten Durcheinander Feen, gruselige Hexen, Prinzessinnen, Schlümpfe und weitere teils aufwendig geschminkte und kostümierte kleine und auch mach’ größere Gestalten. Da hatten bestimmt die Muttis, Papas oder die Großeltern von ihren Kleinen die Erlaubnis zum Mitfeiern bekommen.

Organisiert wurde das bunte Treiben von der Katholischen Jugend St. Georgen – und die hatte ein abwechslungsreiches Fasnetsprogramm auf die Bühne gestellt. Bei der beliebten Kostümprämierung wurde in den Kategorien Kreativität, Aufwand und allgemein schönstes Kostüm bewertet.

Gut gefüllt ist der „Goldene Auerhahn“ zur Kinderfasnet. Foto: Richard Schuster

Weiter gab es beispielsweise Mitmach-Tänze, das Kinderschminken und verschiedene lustige Spiele. Natürlich lief passend zur Kinderparty auch die „richtige“ Musik. Die Polonaise, zu der sich Groß und Klein aufstellten, sorgte weiter für Stimmung.

Eine Polonaise bringt so richtig Spaß. Foto: Richard Schuster

Die Weiher-Hexen-Kids brachten einen wunderbar einstudierten Tanz auf die Bühne und erhielten dafür verdienten Applaus. Für später hatten sich Abordnungen der Bergstadt-Zünfte angekündigt.

Auch bestens verpflegt

Natürlich macht ausgiebiges Feiern auch hungrig und durstig. Aber alles kein Problem – für die passende Verpflegung war bestens gesorgt. Es duftete nach leckeren Waffeln, die Kuchentheke war reichhaltig bestückt und es wurden heiße und kalte Getränke – auch für die großen Narren – angeboten.