Kinderfasnet in St. Georgen: Junge Narren feiern ein buntes Fest

Kaum mehr ein Durchkommen war bei der traditionellen Kinderfasnet im toll dekorierten Saal des „Goldenen Auerhahn“ in die St. Georgener Unterkirche.
Bunt gemischt, so wie es sich für Narrentreffen gehört, tummelten sich im bunten Durcheinander Feen, gruselige Hexen, Prinzessinnen, Schlümpfe und weitere teils aufwendig geschminkte und kostümierte kleine und auch mach’ größere Gestalten. Da hatten bestimmt die Muttis, Papas oder die Großeltern von ihren Kleinen die Erlaubnis zum Mitfeiern bekommen.