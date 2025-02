Kinderfasnet in Horb

1 Die Musikkapelle marschiert ein. Foto: Angela Baum

Wenn’s um Fasnet geht, bekommen Kinder in Horb viel geboten. So auch bei der Kinderfasnet mit ihren vielen Programmpunkten.









Mit einem bunten Fasnetsumzug auf dem Hohenberg begann die Horber Kinderfasnet, die danach in der Hohenberghalle Fahrt aufnahm. Alle Figuren und Gruppen der Horber Narrenzunft nahmen am Umzug teil und marschierten anschließend in die Halle ein.