Ob pinkes Einhorn, giftgrüner Drache, muskelbepackter Superman oder anmutige Prinzessin – in einem waren sich alle einig: Die Hardter Katzen sind einsame spitze.

Schon bei deren Einmarsch in die Halle gab es ein großes Hallo und viele leuchtende Augen. Die Katzen samt Oberrolle ließen sich bei so viel Herzlichkeit nicht lumpen. Sie legten einen Katzentanz auf die Bühne, der mit viel Applaus bedacht wurde. Zum Glück hatten sie beim anschließenden Miesleauswurf die Taschen voll – und so wurden auch viele Süßigkeiten an die Mädels und Jungs gebracht.

Ansager Jessin Banoune verbreitete auf der Bühne schon zuvor gute Laune. Ganz klar: Alle im Saal waren heiß auf Fasnet, von den Allerkleinsten bis zu Oma und Opa. „Toll, dass so viele gekommen sind“, lobte Jessin das närrische Publikum. Er konnte auch eine Neuerung ankündigen, die gerne in Anspruch genommen wurde: So konnten an einer Fotostation am Eingang Aufnahmen mit den Hardter Kinderkatzen gemacht werden.

Bei so viel Fasnetsstimmung wollte sich auch der Kindergarten nicht lumpen lassen. Steffi Klein und ihre Mannschaft sangen: „Wenn es Luftballons regnet und Konfetti schneit, dann ist Party voller Fröhlichkeit“. Ihr Beitrag zum Thema Dschungel kam blendend an, ebenso wie der Elefantentanz.

Luftballons verteilt

Jessin und Michaela baten anschließend zur Polonaise, die die Halle zum echten Tollhaus machte.

Die Grundschulkinder zeigten mit ihren Tänzen, was sie so drauf haben – sowohl auf als auch vor der Bühne. Sie zeigten sich großzügig und verteilten am Ende gar noch Luftballons.

Anschließend übernahm das Nachwuchsballetts der „Fast Steps“, das seinen Tanz mit Bravour meisterte und natürlich um eine Zugabe nicht herum kam. Diese wurde gerne gewährt, bevor Jessin die verschiedenen Verkleidungsgruppen auf die Bühne bat – immer mit dem passenden Lied dazu. So ertönte der „Delfin in meiner Bauchtasche“ bei allen Tierverkleidungen. Die Omas und Opas gaben zu „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ so richtig Gas.

Im glänzenden Silberkostüm sorgten „The Flash“ mit ihrem Tanz für den grandiosen Schlusspunkt des Programms, bevor Jessin allen eine glückselige Fasnet wünschte und die Besucher mit einem dreifach kräftigen „Katza – Rolle“ entließ.