Kinderfasnet in Eutingen

1 Das Kinderhaus „Fantadu“ zeigte seinen Dschungeltanz und dahinter der Eutinger Prinzenzunftrat klatschte mit. Foto: Alexandra Feinler

Der Kinderzunftrat mit Prinzessin Lanah und Prinz Paul regieren über die Nachwuchsnarren, Kindi und Schule – seit der Kinderfasnet am Fasnetfreitag.









Gespannt wartet Familie Hörmann/Müssigmann in der vordersten Reihe auf den Auftritt der Jüngsten. Ansager Hansi Seefried begrüßt alle Nachwuchsnarren, die am Freitagnachmittag die Halle füllen. Kein Platz ist mehr frei, weitere Stühle müssen an die Tische geholt werden.