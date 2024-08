Kindererlebniswelt in Tuttlingen: Tutorama: So macht Technik richtig Spaß

Tutorama: So macht Technik richtig Spaß

Kindererlebniswelt in Tuttlingen

1 Ein Zahnrad bewegt das andere, und nach Belieben können weitere Rädchen zum Bewegen gebracht werden. Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Erforschen, erleben, verstehen – damit lässt sich das interaktive Mitmachmuseum Tutorama umschreiben. Was dort alles geboten wird, verrät dieser Erfahrungsbericht.









Der vierjährige Bub bleibt fasziniert vor dem Ball stehen, der wie durch Geisterhand in der Luft gehalten wird und umhertanzt. Lange beobachtet er das Phänomen, dann schnappt er sich den roten Ball. Claudia Herczeg-Kohler steht daneben und lächelt. Die Leiterin des interaktiven Mach-Mit-Museums in Tuttlingen verzichtet darauf, dem Bub den Bernoulli-Effekt zu erklären. Das ist eher was für Jugendliche, die sich schon mit physikalischen Phänomenen auseinandersetzen, schließlich wird die gleichnamige Gleichung auch zur Berechnung des Auftriebs von Flugzeugen verwendet.