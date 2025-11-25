Kinderbücher: Warum Pippi Langstrumpf relevanter denn je ist

Ihr frecher Charme begeistert Leserinnen und Leser seit 80 Jahren. Die Werte von Pippi Langstrumpf, der bekanntesten Figur der schwedischen Autorin Astrid Lindgren, sind heute besonders aktuell.
Stockholm - Sie ist neun Jahre alt, lebt ohne Eltern - dafür mit einem Pferd und einem Affen - in einem bunt angestrichenen Haus. Ihre Schuhe sind ihr viel zu groß, sie lügt, dass sich die Balken biegen, und wenn es sein muss, prügelt sie sich auch mal. Sie lebt von einem Vermögen dubioser Herkunft und in die Schule geht sie nicht, denn von "Plutimikation" und anderen Dingen, die man dort lernen soll, hält sie nicht viel.