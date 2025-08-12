Kinderbuch aus Calw: Eine Möwe aus dem Schwarzwald

Autor Heiko Volz bringt ein neues Kinderbuch heraus.In Martha Möwe auf Schatzsuche schickt er seine Figuren auf eine abenteuerliche Reise.
Spricht man mit Heiko Volz über sein neues Kinderbuch „Martha Möwe auf Schatzsuche“, wird schnell klar: Er brennt für sein Projekt. Aus dem Redefluss kommt der Autor kaum heraus – zu viel Herzblut steckt in seiner Geschichte rund um die kleine Möwe Martha, die sich auf eine ganz besondere Reise begibt. Für Heiko Volz geht es beim Schreiben nicht nur um Unterhaltung. Es sind die Werte wie Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Freundschaft, die er Kindern mit diesen Geschichten mitgeben möchte. Und davon steckt eine ganze Menge in seinem neuen Buch „Martha Möwe auf Schatzsuche“.