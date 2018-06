Kinderbote Sonntag, Kinder, wird’s was geben

Pinguin Paul ist natürlich mit dabei, wenn jetzt am Sonntag das Kinderfest in der Öventhütte des Hotels Öschberghof, Golfplatz 1, in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) steigt. Das Kinderbote-Maskottchen freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei.

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auch viel Unterhaltung rund ums Runde, das ins Eckige muss: Am Tischkicker, an der Fußball-Torwand und beim Fußball-Golfparcours können die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ebenso bei weiteren Spielangeboten wie Koordinationsquartett und Passkegeln. Ein bisschen Glück gehört aber auch dazu. Das braucht man besonders beim Glücksrad des Schwarzwälder Boten.

An der Buttonmaschine gibt es natürlich auch Fußballmotive. Kunstvoll gebastelt wird am Stand des Museum Art.Plus und der Kunstschule Donaueschingen: Dort entstehen Holzboote mit der jeweiligen Lieblingsflagge. Ebenso kunstvoll geht es beim Kinderschminken zu. Das Areal rund um die gemütliche Öventhütte, der Spielplatz und die Hüpfburg laden zum Toben ein.

So viel Bewegung macht natürlich hungrig und durstig. Das Team des Hotels Öschberghof sorgt mit allerlei Getränken, warmen und kalten Speisen, Süßem und Deftigem dafür, dass das nicht so bleibt. Gestärkt geht es dann zurück ins Spielvergnügen.

Das Team des Schwarzwälder Kinderboten freut sich darauf, wieder ein Kinderfest zu feiern. Der Schwarzwälder Kinderbote ist die wöchentlich erscheinende Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten. Die Abonnenten finden jeden Freitag eine hochwertige Kinderzeitung mit vielen Informationen und Mitmach-Aktionen, gedruckt auf dickem Papier, in ihrem Briefkasten. Aktuelle Nachrichten aus der Region und der Welt, spannende Themen – von Technik über Tierwelt bis Allgemeinwissen und Neuigkeiten aus dem Sport gehören ebenso zur Berichterstattung wie Buchtipps von Kinderbuchautor Manfred Mai, Kinderreporter-Aktionen, Anleitungen zum Basteln, Backen und Kochen, Witze, Rätsel, Weitermalbilder und Veranstaltungstipps.

Dass hierbei selbst schwierige Themen für Kinder verständlich aufbereitet werden, bestätigt auch der Kindermedienpreis, den die Bundeszentrale für politische Bildung 2016 an die Kinderzeitung vergeben hat: Platz eins vor den ZDF-Kindernachrichten "logo!".

Im aktuellen Schwarzwälder Kinderboten geht es um das Thema Drohnen. Wie funktionieren die Flugobjekte, welche Einsatzgebiete gibt es, wo dürfen sie fliegen? Aktuelles zur Fußball-Weltmeisterschaft darf natürlich auch nicht fehlen. Leckere Rezepte laden zum Nachkochen ein. Und mit den Tipps der Woche wird es garantiert nicht langweilig.

Weitere Informationen: Mehr zur Kinderzeitung und zum Abonnement gibt es unter: www.schwarzwaelder-kinderbote.de Der Kinderbote ist außerdem in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten erhältlich.