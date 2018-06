Was ist Borschtsch, was bedeutet Baikal im Baikalsee, wer war Lenin? All diese Fragen haben mit Russland zu tun und werden im neuen Kinderboten beantwortet. Und: Der 15-jährige Dmitrij stellt seine Heimatstadt Moskau vor. Ebenfalls spannend: BMX-Athlet Chris Böhm erzählt von seinem Sport – und was ihm daran am meisten Spaß macht.

