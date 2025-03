Kinderbörsen im Überblick: Welche Kinderflohmärkte gibt es in Rottweil und der Region

Sobald der Frühling naht, beginnt der Ansturm auf die Flohmärkte für gebrauchte Kinderartikel. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo in der Region demnächst Kinderbörsen und -basare stattfinden.

Mit der neuen Flohmarkt-Saison stellt sich für viele Eltern die Frage: Wo kann man gut erhaltene Kleidung wie T-Shirts, Hosen, Pullis oder Kleider für die Kleinen günstig ergattern? Auch Spielzeug und andere nützliche Dinge sind gefragt. Gleichzeitig suchen viele eine Möglichkeit, nicht mehr benötigte Kinderkleidung, einen Buggy oder eine Babytrage weiterzuverkaufen. Wer also Platz im Kleiderschrank hat oder wieder braucht, für den lohnt sich ein Blick.

Den Anfang macht Bösingen. In der Mehrzweckhalle findet am Freitag, 14. März, von 16 bis 18 Uhr wieder der beliebte Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt. Verkauft werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerkleidung in den Größen 50 bis 176, Kinderfahrzeuge und Zubehörartikel vom Kinderwagen bis zur Wickelauflage, Umstandsmode und noch vieles andere. Der Erlös kommt dem Kindergarten, dem Waldkindergarten sowie der Kinderkrippe in Bösingen zugute.

Eine Woche später geht es mit dem Second-Hand-Verkauf in Bösingen weiter. Hier können am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, jeweils von 9 bis 11 Uhr neben Kleidung auch Taschen, Accessoires und Schuhe erworben werden. Zehn Prozent des Erlöses werden für soziale Projekte in Chachapoyas, Peru, gespendet.

Erlöse werden gespendet

Am Samstag, den 15. März 2025, findet von 11 Uhr bis 14 Uhr in der Böhringer Schlichemtalhalle ein Frühjahrsflohmarkt statt. Das Angebot umfasst Kinderartikel, sowie Erwachsenenartikel. Auch gewerbliche Händler können sich noch anmelden. Die Kinder sind im eingerichtetem Spiel- und Bewegungsbereich gut aufgehoben.

Am 15. März 2025 findet in der Mehrzweckhalle Villingendorf der 25. Baby- und Kinderflohmarkt statt. Von 10.30 bis 13.00 Uhr können Besucher nach Herzenslust stöbern und gut erhaltene Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr erwerben. Verkäufer dürfen bereits ab 9.30 Uhr die Halle betreten. Der gesamte Erlös kommt den Kindern des Kindergartens St. Maria zugute.

Der 41. Wellendinger Kinderflohmarkt findet am Sonntag, den 16. März 2025, von 14 bis 16 Uhr in der „Neuwies“ Festhalle in Wellendingen statt. Angeboten werden Artikel rund um Baby und Kind und es werden Waffeln, Kuchen und Getränke angeboten.

Mit schwarzem Brett für jedermann

Der 44. Kinderbasar findet am Samstag, den 29. März 2025, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Deißlingen-Lauffen (Bäumlesweg 7) statt. Interessierte Verkäufer können sich ab dem 16. März 2025 unter der Telefonnummer 07420 405138 anmelden. Zudem gibt es ein Schwarzes Brett für Jedermann.

Am Samstag den 29. März findet in der Mehrzweckhalle in Göllsdorf der Kinderbasar statt. Von 10 bis 12.30 Uhr wird nach Größen sortierte Kommissionsware rund ums Kind angeboten. Außerdem gibt es Umstandsmode, Erstlingsausstattung, Spielsachen und vieles mehr. Für Schwangere findet ab 9.30 Uhr ein Vorverkauf statt, unter Vorlage des Mutterpasses.

Werdende Mütter haben Vortritt

Am 5. April veranstaltet TV Bochingen zwischen 10 und 12 Uhr seinen inzwischen weitläufigbekannten Basar „Alles fürs Kind“ in der Turnhalle.

Am 12. April findet in Mariazell ein Kinder-Kleider-Basar statt. Der Elternbeirat des Kindergartens lädt in die Mühlbachhalle ein.

In Epfendorf lädt der Kindergarten am 17. Mai zu einem Flohmarkt ein.

Auch im Zollernalbkreis gibt es Angebote

Schon zum 64. Mal gibt es eine Kinderartikelbörse in Schömberg. Der Förderverein der Schömberger Schulen öffnet die Pforten der Stauseehalle am Samstag den 15. März von 9 bis 12 Uhr.

Frühjahr-Sommer-Zwillingsbörse und Second-Hand-Artikel im Doppelpack sind am 15. März in der Turn- und Festhalle in Frommern zu erwerben. Der Verkauf findet von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt, wobei Schwangere mit Mutterpass bereits ab 10.00 Uhr Einlass haben.

Am 15. März findet die Kinderbörse Rosenfeld in der Festhalle statt. Verkauft wird von 9.30 bis 12.00 Uhr. Schwangere mit Mutterpass und maximal einer Begleitperson werden bereits um 9 Uhr eingelassen.