Kinderbibelwoche: Mötzinger Gotteshaus hebt ins Weltall ab

1 Nach dem gemeinsamen Auftakt ging es in die Gruppenarbeit. Foto: Katzmaier Die Mauritiuskirche in Mötzingen hebt ab: Als Raumschiff umgestaltet, schwebt sie fünf Tage im Weltall. Das ist das Thema der Kinderbibelwoche, die bis Samstag läuft.







Wer die Mauritiuskirche derzeit betritt, kann tatsächlich im Innern nur noch ahnen, dass er sich in einem Gotteshaus befindet. Das ist das Ergebnis einer tagesfüllenden Umdekorierung bereits am Montag, wie Rahel Dengler erklärt. Ein geräumiges Raumschiff mit dem Altar als Kommandozentrale ist entstanden. Die 20-jährige Studentin (Religion- und Lernpädagogik) verantwortet zusammen mit einem sechsköpfigen Leitungsteam die Veranstaltung, an der am ersten Tag rund 50 Kinder (ab fünf Jahren) teilnahmen. Erfahrungsgemäß steigere sich die Zahl ab dem zweiten Tag.