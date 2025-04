Kinderbibelwoche in Überberg: Bei den „Kids-Days“ vergeht die Zeit wie im Flug

Freibad in Altensteig Mit frischem Quellwasser punkten

Die Freibadsaison in Altensteig beginnt in diesem Jahr am Sonntag, 11. Mai, und dauert – abhängig von der Wetterlage – bis Mitte September. Neu ist die Wiedereinführung des Frühschwimmens. Das Wasser kommt von den Prim- und Thannbachquellen.