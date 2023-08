Trotz des starken Regens war die ökumenische Kinderbibelwoche in Ettenheim gut besucht gewesen. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte im vergangenen Jahr die Tradition wieder in kleinerem Rahmen aufgenommen werden. Auch dieses Jahr war die Beteiligung der Kinder im Pfarrzentrum St. Martin groß.

Dort war alles bestens vorbereitet, Pfarrerin Severine Plöse hieß alle willkommen. Die Kinder waren sowohl aus ganz Ettenheim als auch quer durch Deutschland zur Bibelwoche gekommen. Mit dem diesjährigen Motto „Shalom – Komm, wir suchen den Frieden“ und einem bunten Programm mit kleinen Geschichten aus der Bibel wurde täglich ein vielseitiges Programm verwirklicht. Es wurde gemeinsam gesungen und gebetet, die Kinder verteilten sich aber auch auf insgesamt neun verschiedene Gruppen bei Regenwetter im Pfarrzentrum. Aber es gab auch sonnige Stunden, in denen alle draußen aktiv werden konnten. Dafür sorgten unter Leitung von Pfarrerin Severine Plöse und Margit Förderer 25 helfende Jugendliche und Erwachsene, die gemeinsam das Programm vorbereitet hatten und drinnen wie draußen die große Kinderschar begleiteten.

Aufführungen zu Bibelstellen

Interessante Geschichten aus der Bibel zu hören und auch darüber zu reden, kleine Aktivitäten und gemeinsames Basteln: All das ließ die Zeit schnell vergehen. So wurde die Bibelstellen zum Thema „Frieden“ in kleinen Aufführungen „sichtbar“ und blieben in guter Erinnerung. Etwa wenn wie zum Auftakt die Fischer Andreas, Jakobus und Petrus Jesus kennenlernten und von ihm zum erfolgreichen Fischfang ausgesendet werden. Er sagte ihnen, dass sie später zum „Menschenfischer“ werden, als seine Apostel den Glauben verkünden werden. Alle Kinder erhielten ein kleines Programmheft mit Liedern und Texten, das sie während der ganzen Woche begleitete und zum Mitmachen einlud. Schnell bildete sich eine tolle Gemeinschaft. Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse nahmen teil, die dort eine spannende Zeit verbrachten, in der sie viel aus der Bibel hörten.