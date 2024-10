Kinderbetreuung: Verwaltung will weitere Plätze in St. Georgen schaffen

Verwaltung will weitere Plätze in St. Georgen schaffen

1 Die Nachfrage nach Kinderbetreuung wird in den kommenden Jahren auch in St. Georgen zunehmen. Das zumindest erwartet die Stadtverwaltung. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/LRCL

Kindergartenplätze sind knapp – auch in St. Georgen. Im Kindergartenjahr 2024/2025 sind noch 59 Kinder ohne Platz. Und die Stadtverwaltung rechnet künftig mit einer Verschärfung der Lage. Der Gemeinderat spricht nun über mögliche Lösungen.









516 Kindern konnte die St. Georgener Stadtverwaltung für das im September begonnene Kindergartenjahr 2024/2025 einen Platz in einer der insgesamt zehn Einrichtungen in der Stadt vermittelt. Doch das reichte nicht aus, um alle Anmeldungen zu berücksichtigen. Nach wie vor sind in der Bergstadt aktuell 59 Kinder ohne einen Kindergartenplatz. 24 von ihnen sind jünger als drei Jahre. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung hervor.