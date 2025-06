Kinderbetreuung: So stehen die Althengstetter Kindergärten da

1 Erfreuliche Zahlen und Fakten zu den Althengstetter Kitas gab es im Gemeinderat. Foto: © Andreas Koch - stock.adobe.com Im Gemeinderat haben die Kita-Leitungen die aktuellen Zahlen vorgestellt. Die personelle Lage ist so gut wie lange nicht. Aber an manchen Stellen drückt der Schuh.







In den vergangenen Jahren hat sich vor allem personell viel in den kommunalen Kitas getan. Neue Mitarbeiter wurden eingestellt, auch in den Leitungen gab es Wechsel. Die neue Gesamtleitung der im Familienzentrum organisierten Kitas hat seit kurzem Sonja Paech inne. Gemeinsam mit den Kita-Leitungen stellte sie im Gemeinderat die aktuellen Zahlen und die Situation in den Einrichtungen vor. Demnach sind 100 Personen in der Kinderbetreuung angestellt. Die betreuen insgesamt 390 Kinder. 412 Plätze ständen zur Verfügung.