Kinderbetreuung: Oberndorf plant höhere Kita-Gebühren

Oberndorf will die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten zum 1. August anheben. Mögliche Entlastungen für Familien waren im Verwaltungsausschuss Thema.

Für das Kindergartenjahr 2026/2027 sollen die Elternbeiträge um 4,5 Prozent steigen, für das darauffolgende Kindergartenjahr um durchschnittlich vier Prozent. So empfehlen es die Vertreter des Gemeindetags, des Städtetags, der Kirchenleitungen und der kirchlichen Fachverbände vor dem Hintergrund von Tarifsteigerungen und allgemeinen Kostensteigerungen.

Oberndorf will dieser Empfehlung folgen. In den vergangenen drei Jahren wurden die Elternbeiträge, die in Oberndorf zuvor unterhalb der Empfehlungen festgesetzt waren, bereits in drei Schritten zum Kindergartenjahr 2025/2026 auf den Empfehlungssatz angehoben. Dabei deckten die erhobenen Gebühren etwa 13 Prozent der Aufwendungen der Stadt. Der Kostendeckungsgrad aller Erträge lag im vergangenen Jahr bei 20 Prozent.

Auswirkungen anhand von Beispielen

Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge wirkt sich in Oberndorf wie folgt aus: 2026/2027 wird beispielsweise für eine Familie mit einem Kind ab drei Jahren in einer Regelgruppe ein Beitrag zwischen 136 Euro (bei Halbtagsgruppe) bis 211 Euro (bei 35 Wochenstunden) erhoben; im Kindergartenjahr darauf Gebühren zwischen 142 und 221 Euro. Das Essen wird pauschal mit 70 Euro pro Monat berechnet. Daran soll sich nichts ändern.

Bei einem Kind ab zwei Jahren in einer altersgemischten Regelgruppe sind es zwischen 272 (Halbtagsgruppe) und 422 Euro (35 Wochenstunden) im Kindergartenjahr 2026/2027 und im Jahr darauf zwischen 284 und 441 Euro.

In der Kinderkrippe erhöhen sich die Gebühren für ein Kind je nach Betreuungsstunden auf 537 bis 752 Euro im Jahr 2026/2027 beziehungsweise von 559 bis 783 Euro im Jahr darauf.

Anpassung an Kostensteigerungen

Irgendwann werde man die Beiträge erhöhen müssen, meinte Bürgermeister Winter, denn „die Kosten steigen auch für uns“. Später wäre der Schritt nur größer, deshalb erhöhe man lieber jetzt, aber dafür maßvoll.

Von einem „Einnahmen- und Ausgabenproblem“ sprach Dieter Rinker (FVW). In den vergangenen Jahren habe man durch Investitionen innerhalb kurzer Zeit viele neue Betreuungsplätze für Kinder geschaffen. Da sei es aus seiner Sicht mehr als recht, dass man bei den Kostenbeiträgen die 20-Prozent-Deckung erreiche.

Entlastung für Einkommensschwache?

SPD-Stadtrat Hans-Joachin Ahner sprach den Zwiespalt an, in dem man sich befinde. Zum einen würden viele Familien durch die Erhöhung erheblich belastet, zum anderen sei die Kommune, die zuletzt viele Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen getätigt habe, belastet. Eventuell könne man den Bürgern aber zumindest bei der einkommensabhängigen Ermäßigung entgegenkommen, schlug Ahner vor. „Das wäre ein Zeichen dafür, dass man um die Situation der Familien weiß“, meint er.

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Bisher ist Folgendes vorgesehen: Wer einzeln zwischen 16.000 und 34.000 Euro beziehungsweise zusammen veranlagt zwischen 27.000 und 54.000 Euro an Einkünften hat, der soll 15 Prozent Abschlag auf das Entgelt erhalten. Bei unter 16.000 beziehungsweise 27.000 Euro sind es 30 Prozent. Auf diesen Zahlen verharre man schon eine ganze Weile, meinte Ahner und schlug vor, die Grenzwerte anzuheben.

Ausschuss ist für den Verwaltungsvorschlag

FWV-Stadtrat Dieter Rinker verwies darauf, dass das Angebot der einkommensabhängigen Ermäßigung seit Jahren gar nicht nachgefragt sei. Wenn die Leute sich nicht trauten, das Angebot anzunehmen, könne auch eine Anpassung der Grenze daran nichts ändern. Bürgermeister Matthias Winter gab zudem zu bedenken, dass es auch andere staatliche Transferleistungen für jene gebe, die unter die Einkommensgrenze fallen.

Ahners Antrag auf eine Erhöhung um zehn Prozent bei der einkommensabhängigen Ermäßigung wurde letztlich bei vier Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen vom Verwaltungsausschuss mehrheitlich abgelehnt. Angenommen wurde der Vorschlag der Verwaltung, die Elternbeiträge wie geplant festzusetzen. Die endgültige Entscheidung fällt am Dienstag, 16. Juni, im Gemeinderat.