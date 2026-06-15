Kinderbetreuung: Oberndorf plant höhere Kita-Gebühren

Oberndorf will die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten zum 1. August anheben. Mögliche Entlastungen für Familien waren im Verwaltungsausschuss Thema.
Für das Kindergartenjahr 2026/2027 sollen die Elternbeiträge um 4,5 Prozent steigen, für das darauffolgende Kindergartenjahr um durchschnittlich vier Prozent. So empfehlen es die Vertreter des Gemeindetags, des Städtetags, der Kirchenleitungen und der kirchlichen Fachverbände vor dem Hintergrund von Tarifsteigerungen und allgemeinen Kostensteigerungen.