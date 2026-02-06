Kinderbetreuung: Naturkita Hausach ist endlich eröffnet

Zunächst war die Einrichtung als Waldkindergarten geplant. Nach einigen Herausforderungen bei der Standortsuche wurde nun ein anderes Konzept umgesetzt.
„Drei Dinge kann man in einem Naturkindergarten lernen: Matsch ist kein Dreck, sondern Spielzeug, ein Stock kann alles sein, auch ein Zauberstab, und die Eltern lernen, dass saubere Kleidung komplett überbewertet wird“, leitete Bürgermeister Wolfgang Hermann seine Begrüßung am Hausacher Naturkindergarten ein. Die Kita an der Schanze 5 neben dem Kinzigtalbad ist mit der Übergabe eines symbolischen Schlüssels offiziell eingeweiht worden.