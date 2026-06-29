Kinderbetreuung: Malsburg-Marzeller Rat stimmt der Gebührenerhöhung zu

Die Elternbeiträge für den evangelischen Kindergarten „Schwalbennest“ in Marzell werden für das kommende Kitajahr 2026/2027 um 4,5 Prozent angehoben.

Ende Mai wurde im Rahmen der Kita-Kuratoriumssitzung über die Anpassung der Elternbeiträge, die Betriebskostenabrechnung 2025 und die Vorauszahlungen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beraten. Bei der Betriebskostenabrechnung 2025 betrug der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge 22,01 Prozent, also höher als die gemeinsame Empfehlung von Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg sowie vier Kirchenkonferenzen für Kindertageseinrichtungen.

Diese liegt bei einem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent. 2025 waren jedoch die Betriebskosten insbesondere aufgrund von Stellenvakanzen geringer ausgefallen als kalkuliert.

Für das Kindergartenjahr 2026/2027 wird bei regulärer Personalbesetzung wieder mit steigenden Personalaufwendungen gerechnet. Seit Beginn des laufenden Kindergartenjahrs 2025/2026 gibt es in der Kita keine Ganztagsbetreuung, sondern verlängerte Öffnungszeiten (VÖ), somit ist die Kita 30 Stunden pro Woche geöffnet. Das wird auch im Kitajahr 2026/2027 so bleiben. Weiterhin werden zwölf monatliche Elternbeiträge erhoben.

Die Betriebskostenabrechnung 2025 schließt mit 183.100 Euro Einnahmen und 557.000 Euro Gesamtausgaben positiver ab als geplant. In den Einnahmen sind auch FAG-Fördermittel (Finanzausgleich) enthalten, die der Träger, die evangelische Kirchengemeinde eingebracht hatte.

Vorauszahlungen geleistet

Dadurch entsteht ein Rückerstattungsanspruch an die Gemeinde in Höhe von 184.300 Euro, dieser Betrag wird direkt an die Gemeinde bezahlt und nicht mit den laufenden Abschlagszahlungen für das Jahr 2026 verrechnet. Gemäß bestehendem Vertrag übernimmt die Gemeinde 100 Prozent des entstehenden Defizits.

Auch für das Jahr 2026 wurde ursprünglich mit einem Finanzierungsbedarf von 558.200 Euro gerechnet, doch aufgrund der aktuellen Entwicklung der Personal- und Betriebskosten konnte der Planansatz zwischenzeitlich auf 432.400 Euro verringert werden. Davon zahlte die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr bereits 279.600 Euro im Voraus.

Gemeinderat stimmt zu

Die restlichen 152.825 Euro werden auf die beiden Abschlagszahlungen im August und November erteilt. Für das Jahr 2027 wird mit einem Defizit von 436.000 Euro gerechnet, entsprechend sollen vier Abschlagszahlungen von jeweils knapp 109.000 Euro pro Quartal eingerichtet werden.

Der Gemeinderat stimmte der Beitragserhöhung, der Betriebskostenabrechnung 2025 und der Festsetzung der Vorauszahlungen für 2027 zu.

Elternbeiträge im Kitajahr 2026/2027

Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) Kind unter drei Jahre:

358 Euro (aktuell 343 Euro)

VÖ Kind über drei Jahre:

208 Euro (aktuell 199 Euro)

VÖ Geschwisterkind:

157 Euro (aktuell 150 Euro)