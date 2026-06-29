Kinderbetreuung: Malsburg-Marzeller Rat stimmt der Gebührenerhöhung zu

Die Elternbeiträge für den evangelischen Kindergarten „Schwalbennest“ in Marzell werden für das kommende Kitajahr 2026/2027 um 4,5 Prozent angehoben.
Ende Mai wurde im Rahmen der Kita-Kuratoriumssitzung über die Anpassung der Elternbeiträge, die Betriebskostenabrechnung 2025 und die Vorauszahlungen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beraten. Bei der Betriebskostenabrechnung 2025 betrug der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge 22,01 Prozent, also höher als die gemeinsame Empfehlung von Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg sowie vier Kirchenkonferenzen für Kindertageseinrichtungen.