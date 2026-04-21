Kinderbetreuung läuft weiter: Insolvenzverwalter der Villinger Kikripp prüft Sanierungsmöglichkeiten

Nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei der Villinger Kikripp äußert sich nun erstmals der vorläufige Insolvenzverwalter zum derzeitigen Stand.
Bereits am Freitag vor zwei Wochen hatte die Kikripp Betriebsgesellschaft gGmbH, das Trägerunternehmen der Villinger Kindertagesstätte Kikripp, Insolvenzantrag gestellt. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht Dirk Pehl von der deutschlandweit aktiven Kanzlei Schultze & Braun wurde vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen ist dabei zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.