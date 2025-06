Kinderbetreuung in VS: Neue Kita in Schwenningen nimmt Gestalt an

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag beschäftigen sich die Mitglieder mit der geplanten Kita Innenstadt Schwenningen. Die Verwaltung legt Pläne vor.

Dass es eine neue Kindertagesstätte in der Innenstadt Schwenningen braucht, ist schon lange Konsens im Gemeinderat. Zumal der evangelische Kindergarten Wilhelmspflege bald die Pforten schließt. Am 12. Juli wird dort das Abschiedsfest nach einer langen Hängepartie gefeiert. Denn das der Stadt gehörende Gebäude ist schon eine ganze Weile sanierungsbedürftig.

Es gab viele Pläne für eine neue Wilhelmspflege, die sich immer wieder in Luft auflösten. Nachdem die Stadt das Gebäude Bürkstraße 1 zunächst für die Zusammenlegung der Verwaltung in Schwenningen nutzen wollte, entstand die Idee, auf dem Grundstück zum Mauthepark hin eine Betriebskita anzusiedeln – auch als Angebot für die Kinder der eigenen Mitarbeiter. Inzwischen hat man für die Zusammenlegung der Stadtverwaltung in Schwenningen das Rössle-Areal in den Fokus genommen. Die Kindertageseinrichtung an der Bürkstraße soll trotzdem gebaut werden.

Der Gemeinderat hatte bereits im Februar des Jahres 2022 den Beschluss gefasst, dass die neue Kita Innenstadt Schwenningen Platz bieten soll für fünf Gruppen mit bis zu zehn Plätzen für unter Drei- und bis zu 25 Plätzen für über Dreijährige. Nachdem die Verwaltung das Raumprogramm ausgearbeitet hatte, beschloss der Rat mit Blick auf die Kostensicherheit, das Projekt an einen Generalunternehmer zu vergeben. Ausgeschrieben wurde es dann in Modul- und Tafelbauweise als „Generalübernehmerprojekt Holz“.

So soll die neue Kita Innenstadt aussehen. Foto: Stadt VS

Abgabefrist für Interessenten war am 23. April diesen Jahres. Nach Angaben der Verwaltung gingen drei nahe beieinander liegende Angebote ein. Mit Gesamtkosten von rund 5,1 Millionen Euro brutto legte die Firma Peter Gross Hochbau GmbH&Co. KG „das beste Angebot ab“. Die Firma arbeite mit einem CBS-Wandsystem in Stahl-Leichtbetonkonstruktion. Die Elemente werden in Deißlingen gefertigt. Insgesamt plant man seitens der Stadt mit Kosten von knapp 5,5 Millionen Euro.

Baubeginn Ende 2025

Der Baubeginn ist für Ende 2025/Anfang 2026 geplant. Fertigstellung und Übergabe soll dann am 1. August 2026 sein. Der Technische Ausschuss tagt am Dienstag, 24. Juni, ab 17 Uhr in der Schwenninger Neckarhalle.