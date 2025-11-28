Kinderbetreuung in Vöhringen: Ende der Blockade öffnet die Tür für Planungen

Befristete Betriebsgenehmigung und perspektivischer Bevölkerungszuwachs bei aktuellem Mehrbedarf zeigen, dass Vöhringen in Sachen Kinderbetreuung vorangehen muss.
Mit der Weiterentwicklung der Kinderbetreuung für beide Ortsteile im Gemeindegebiet stand ein heikles Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats, das erneut intensiv diskutiert wurde. Laut Bürgermeister Stefan Hammer war aufgrund von drei zeitlich begrenzten, provisorischen Gruppen und der steigenden Nachfrage an Ganztagsbetreuung dringend eine Entscheidung erforderlich. „Wenn wir nicht in die Gänge kommen, stehen in zwei Jahren drei Gruppen auf der Straße. Das möchte ich nicht erleben“, warnte das Gemeindeoberhaupt.