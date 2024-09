Kinderbetreuung in Trossingen: Warum eine Mutter die Kita-Gebühren kritisiert

Kinderbetreuung in Trossingen

Eine Mutter dreier Kinder schüttete vor dem Trossinger Gemeinderat ihr Herz aus: Das halbe Gehalt gehe für die Betreuung der Kleinen drauf.









Mikela Witkowski meldete sich in der Bürgerfragerunde des Gemeinderates und beklagte die Erhöhung der Kita-Gebühren um 30 Euro in diesem Jahr und weitere 30 in einem Jahr, dies sei zum Teil für Familien „nicht mehr tragbar“. Sie selbst zahle monatlich 600 Euro für die Kinderbetreuung. „Das ist mein halber Lohn, ich verdiene netto 1200 Euro“, sagte die Mutter dreier Kinder und fügte hinzu: „Ich muss mir überlegen: Gehe ich noch arbeiten, oder bleibe ich zu Hause und beantrage irgendwelche Hilfen“ – und: „Das geht vielen anderen Müttern so“.