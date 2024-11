Kinderbetreuung in St. Georgen: Grünes Licht für 79 neue Plätze – nun geht’s ins Detail

Kinderbetreuung in St. Georgen

1 Der Bedarf an Kindergartenplätzen steigt – in St. Georgen sollen neue geschaffen werden. (Symbolfoto) Foto: © oksix - stock.adobe.com/OKSANA SHUFRYCH

Weitere Kindergartenplätze möchte St. Georgen schaffen. Denn der Bedarf ist – auch künftig – da, wie die Zahlen, die Amtsleiterin Anna Benner im Gemeinderat präsentierte, zeigen. Nur die Frage, wie genau die Plätze geschaffen werden, ist noch offen.









Ab dem ersten Lebensjahr hat jedes Kind Anspruch auf einen Platz in einer Betreuungseinrichtung – so auch in St. Georgen. Doch die Bergstadt kann diesen Rechtsanspruch aktuell nicht gewährleisten, wie aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat hervorgeht. 59 Kinder stehen demnach für das Kindergartenjahr, das im September begonnen hat, auf der Warteliste.