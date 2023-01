1 Keine Überbesetzung: Die Stadt Schramberg möchte Erzieher zwei Jahre lang trotz möglicher Elternzeit-Rückkehrer unbefristet einstellen. Foto: oksix-stock.adobe.com

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und angesichts der aktuellen Erweiterungen in Kitas reagiert die Stadt und schlägt vor, Erzieher zwei Jahre lang unbefristet einzustellen.















Link kopiert

Schramberg - "Der Fachkräftemangel im Kita-Bereich ist auch in Schramberg angekommen." So schreibt es die Abteilungsleiterin Personal der Stadt, Ute Vogel, in einer Beschlussvorlage für den Verwaltungsausschuss, der zu dem Thema am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, beraten soll.

Der Mangel hätte bislang durch die eigene Ausbildung von Fachpersonal noch etwas abgemildert werden können. Die Stadt Schramberg bietet in ihren fünf Kitas acht PIA-Ausbildungsstellen (PIA ist kurz für praxisintegrierte Ausbildung) und vier Plätze für Anerkennungspraktikanten im Beruf Erzieher an. "Die Auszubildenden/Praktikanten erhalten von uns im Anschluss ein Übernahmeangebot für mindestens ein halbes Jahr. Der Gemeinderat stellt hierfür im Haushaltsplan jährlich 75 000 Euro bereit, um eine auch überplanmäßige Einstellung zu ermöglichen", heißt es weiter. Faktisch übernehme die Stadt derzeit in ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis. "Leider nehmen nicht alle dieses Angebot an. Zum Ausbildungsende 31. August 2022 haben nur zwei Auszubildende die Weiterbeschäftigung angenommen", bedauert Vogel.

Mutterschutz und Elternzeit überbrücken

Hintergrund der Befristungen sei der Rückkehranspruch von städtischen Erziehern, die bei einer Schwangerschaft Elternzeit in Anspruch nehmen. Der Rückkehranspruch bestehe grundsätzlich in Höhe ihres vorherigen, meist 100-prozentigen Beschäftigungsumfangs. "Um durch die vertretungsweise Nachbesetzung der Stellen von Erziehern in Elternzeit keine beständige Überbesetzung der Stellen zu erhalten, werden Vertretungen befristet eingestellt", so die Erläuterung. In der Praxis handhabe die Stadt das wie folgt: Neueingestellte Erzieher werden befristet eingestellt. Die bereits am längsten befristet Beschäftigten werden vorrangig entfristet, sobald sich eine Möglichkeit ergibt. "Das hatte sich in der Praxis auch im Einvernehmen mit dem Personalrat als gerechte Lösung bewährt", schildert Vogel weiter.

Aktuelle Situation

Derzeit seien 74 Personen als Erzieher bei der Stadt angestellt. Davon seien 57, oder 77 Prozent, 40 Jahre oder jünger. In Elternzeit oder Mutterschutz seien zehn Personen – vier kämen im laufenden Jahr zurück, fünf in 2024 und eine Person im Jahr 2025. "Unklar ist, mit welchem Beschäftigungsumfang die Kollegen wieder zurückkommen wollen", so Vogel. Hinzu kämen drei Personen, die eine befristete Teilzeitbeschäftigung ausüben und damit ihren Beschäftigungsanspruch auf 100 Prozent weiterhin wahren. Befristet angestellt sind Stand Dezember 14 Erzieherinnen und Erzieher.

Erfahrungswerte

Die Stadtverwaltung weiß oder nimmt folgende Punkte an: Die meisten Erzieherinnen kehren mit einem geringeren Beschäftigungsumfang (in der Regel 50 Prozent) als zuvor zurück oder werden erneut schwanger, wodurch sich die Beurlaubung verlängert. Aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten und der Erfahrungen der vergangenen Jahre werden durchschnittlich zwei bis drei Personen pro Jahr schwanger oder gehen in Elternzeit. Erfahrungsgemäß kündigt mindestens eine Beschäftigte pro Jahr aus persönlichen Gründen. In der Regel nehmen zwei bis drei Auszubildende / Praktikanten das Übernahmeangebot an und im Jahr 2023 beenden fünf PIAs oder AEP ihre Ausbildung.

Ausbau von Kitas und Fazit

Die 14 befristet Beschäftigte werden auf regulären Stellen im Rahmen des Stellenplans oder auf der vom Gemeinderat bewilligten Überhangstelle geführt. Potentielle Überbesetzungen entstehen also dabei vor allem durch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit oder die Übernahme von Auszubildenden / Praktikanten. Nun aber werden die Kitas Don Bosco und Am Kirchplatz ausgebaut: Erwähnte Faktoren und die zusätzlich benötigten Stellen durch die Erweiterungen, "können eventuell entstehende Überbesetzungen durch unbefristete Übernahme der bestehenden befristeten Beschäftigungsverhältnisse und unbefristete Neueinstellungen für die Kindergartenjahre 2022/23 sowie 2023/24 kompensiert werden", so der Schluss von Vogel.

Deshalb soll der Verwaltungsausschuss folgendes beschließen: Die aktuell befristet beschäftigten Erzieher werden unbefristet übernommen und Neueinstellungen in den Kindergartenjahren 2022/23 sowie 2023/24 werden im Hinblick auf den zusätzlichen Personalbedarf durch den Kita-Ausbau unbefristet eingestellt.