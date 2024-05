Kurz vor dem Kollaps? So prekär ist die Lage in den Kitas

1 Nicht nur die Fenster – wie jüngst beim Don Bosco-Kindergarten – sind derzeit ein Problem. Foto: Fritsche

„Kindertageseinrichtungen sind massiv überlastet und stehen kurz vor dem Kollaps.“ Was wie ein zugespitzte Schlagzeile klingt, steht so in den Sitzungsunterlagen zur Bedarfsplanung für Kindertagesstätten für die kommenden Jahre. Müssen Eltern um einen Kita-Platz für ihr Kind bangen?









Link kopiert



Zu wenig Personal, verkürzte Öffnungszeiten, frustrierte Eltern, Erzieherinnen am Limit – was Kerstin Flaig, bei der Stadt für Schulen und Kitas zuständig, dem Verwaltungsausschuss in dessen jüngster Sitzung zur Situation in den Kindertageseinrichtungen berichtete, ist dramatisch, dürfte die Räte aber wohl kaum überrascht haben, ist es doch eine Entwicklung, die sich seit Jahren vollzieht.