Kinderbetreuung in Schömberg: Kindergartengebühren steigen wieder stark an

1 Die Kita am See ist einer von drei Kindergärten der Gesamtstadt Schömberg. Foto: Marschal Rund 15 Prozent mehr müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in einem der Schömberger Kindergärten ab September bezahlen.







Jahr für Jahr wird der Unterhalt von Betreuungseinrichtungen teurer: Nebenkosten steigen, es gibt Tariferhöhungen, neue Betreuungsangebote und der Personalschlüssel steigt. Hinzu kommt die Inflation. Daher sprechen die Vertreter des Gemeindetags, des Städtetags und der Kirchenleitung in Baden-Württemberg regelmäßig Empfehlungen für die Anpassung der Elternbeiträge aus, die so bemessen sind, dass die Elternbeiträge knapp 20 Prozent der Betriebskosten decken. Die Stadt Schömberg liegt laut Hauptamtsleiter Joachim Heppler in allen Einrichtungen deutlich darunter. Die Kosten für die Kita am See wurden 2024 beispielsweise nur zu 11,4 Prozent von Elternbeiträgen gedeckt. Auf der anderen Seite biete die Stadt Schömberg Familien auch etwas: umfangreichere Öffnungszeiten als anderswo erforderten beispielsweise mehr Personal als das gesetzliche Minimum vorgibt.