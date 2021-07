1 Immerhin eine Woche lang bietet die Stadt Grundschülern in den Sommerferien eine Betreuung. (Symbolfoto) Foto: Anspach/dpa

Sechs Wochen Sommerferien. Was für die Kinder vor allem Freizeit und Spaß bedeutet, bereitet einigen Eltern Betreuungssorgen. Aufgrund von Corona ist auch das städtische Angebot reduziert.

Schiltach/Schenkenzell - Was machen mit den Kindern in den Sommerferien? Das fragen sich viele berufstätigen Eltern – besonders dann, wenn Oma und Opa nicht in der Nähe wohnen oder selbst noch arbeiten.

In der Vergangenheit war die Ferienbetreuung der Stadt eine Möglichkeit, seine Kinder auch in einem Großteil der Ferien gut versorgt zu wissen. Sie wurde in drei der sechs Ferienwochen angeboten –­ ganz am Anfang und dann in den letzten beiden Wochen vor Schulbeginn wieder. Doch wegen Corona fährt die Stadt dieses kommunale Angebot herunter. Das kann gerade dann zum Problem werden, wenn Eltern wegen der langen Corona-Schließung von Schulen und Kindergärten schon viele Urlaubstage in diesem Jahr verbraucht haben.

Stadt spricht von "guten Nachrichten"

Dennoch spricht die Stadt von "guten Nachrichten für alle Eltern von Grundschulkindern", dass es wenigstens die "Ferienbetreuung light" gebe. "Nach vielen Gesprächen zwischen allen Beteiligten hat die Stadt Schiltach zusammen mit dem Betreuungsteam entschieden, die Ferienbetreuung trotz der unumgänglichen Durchmischung der Klassen stattfinden zu lassen, um den Eltern und deren Kindern wenigstens ein Minimum an Betreuung anbieten zu können", heißt es seitens der Verwaltung. Denn: "Ursprünglich sollte das Angebot ganz entfallen", erklärt Schiltachs Hauptamtsleiter Michael Grumbach auf Nachfrage. Auf Bitten einiger Eltern habe die Stadt aber reagiert und die "Ferienbetreuung light" organisiert.

Die Ferienbetreuung findet nun in der Woche vom 2. bis 6. August statt. Dort bestehe "ein ausreichend großer, zeitlicher Abstand bis zum Schuljahresbeginn", erläutert Grumbach. In den Kalenderwochen 32 bis 34 – also von 9. bis 27. August – lasse sich die Ferienbetreuung "wie auch in ›normalen Jahren‹ aus personellen Gründen nicht organisieren", teilt die Stadt mit. Die zwei Wochen vor Schuljahresbeginn schieden in diesem Jahr deshalb für eine Betreuung aus, "weil dort eine Durchmischung ausgeschlossen werden muss, um den planmäßigen Präsenz-Unterrichtsbeginn an der Schule auf keinen Fall zu gefährden". Was das Mischen der verschiedenen Klassenstufen noch riskanter machen könnte: Viele Kinder seien in den Sommerferien im Auslands-Urlaub und die derzeitige Entwicklung des Delta-Mutanten werde mit Sorge betrachtet, merkt Grumbach an.

Die Betreuung wird dieses Mal ausschließlich für Kinder angeboten, die die Grundschule Schiltach/Schenkenzell besuchen. Bisher konnten auch Mitarbeiter von Hansgrohe einige Kinder in die Betreuung geben. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit an dem Angebot entsprechend finanziell beteiligt. "Um nicht auch noch schulfremde Kinder in der Gruppe zu haben", sei das dieses Jahr aber nicht möglich, erklärt der Hauptamtsleiter.

Noch nicht genügend Anmeldungen

Sollten weniger als fünf Kinder für die Betreuung angemeldet werden, findet sie nicht statt. Stand Dienstagmittag lag die Anmeldung bei drei Kindern –­ noch ist das Angebot also nicht gesichert.

Die Betreuung findet von 7 bis 12.30 Uhr sowie alternativ ganztags von 7 bis 16.30 Uhr statt, dann ist die Teilnahme am Mittagessen Pflicht Zur genaueren Planung sei pünktliches Erscheinen der Kinder bis 8.15 Uhr Voraussetzung. Bei Krankheit müssen Kinder bis 8.15 Uhr unter der Nummer des Betreuungs-Handys entschuldigt werden. Nach der aktuell geltenden Corona-Verordnung "müssen die Kinder ab dem sechsten Lebensjahr innerhalb geschlossener Räume eine medizinische Maske tragen. Draußen entfällt dies natürlich", teilt die Stadt weiter mit.

So ist für einige berufstätigen Eltern die "Ferienbetreuung light" vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber sicher besser als gar nichts. Das Sommerferienprogramm des Jugendbüros sorgt sicherlich ebenfalls für Spaß bei den Kindern. Aber auch das löst für Eltern das Betreuungsproblem nicht: Die Termine erstrecken sich meist nur über wenige Stunden und finden oftmals nachmittags oder gegen Abend statt – also zu einer Zeit, zu der viele Eltern bereits von der Arbeit zuhause sind. Außerdem sind auch dort die Plätze begrenzt und eine Teilnahme daher nicht sicher.

Info: Anmeldung

Der Betreuungsvertrag kann bei der Bürger-Info im Rathaus abgeschlossen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den entsprechenden Vertrag herunterzuladen und ausgefüllt an die Stadt Schiltach zurückzusenden. Der Vertrag sollte bis Freitag, 23. Juli, bei der Stadt vorliegen.