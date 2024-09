Kinderbetreuung in Rottweil: Waldkindergarten – sechs Stunden täglich in der freien Natur

1 Am Rand des Brenntenwäldles mit Blick auf Bühlingen und viel Natur soll ein Waldkindergarten eingerichtet werden. Start könnte schon im Frühjahr sein. Foto: Nädele

Für Eltern, die ihre Kinder gerne in einen Waldkindergarten schicken würden, keimt kurzfristig Hoffnung auf. Schon im Frühjahr könnte eine neue Einrichtung am Start sein – bei Bühlingen.









Mit 20 Plätzen für Kinder ab drei Jahren, auf einer Fläche am Rand des Brenntenwäldles bei Bühlingen, mit Bauwagen, Komposttoilette und kleinem Schuppen, will die Stadt Rottweil ihr Angebot der Kinderbetreuung ergänzen. Madeleine Lehmann, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten bei der Stadtverwaltung, stellte das Projekt am Mittwochabend in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) vor. Und die Idee, ein immer wieder von Eltern geäußerter Wunsch, traf bei den Stadträten auf große Begeisterung – aber nicht nur.