Nach zwei Jahren schulischer Ausbildung mit wöchentlichen Praktika und Blockpraktika in einer Einrichtung war für die Kinderpflege-Schülerinnen zum Ende des 2. Ausbildungsjahres der langersehnte große Tag gekommen: Die Abschlussfeier

In Zeiten des Fachkräftemangels, der sich auch besonders in den Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen zeigt, sei es eine besondere Freude tatkräftige und motivierte Absolventinnen der Berufsfachschule für Kinderpflege ins Berufspraktikum schicken zu können, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung.

Die Klasse BFK2 ist an der Nell-Breuning-Schule der letzte Jahrgang nach dem alten Bildungsplan. Die Berufsfachschule für Kinderpflege wird ersetzt durch die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz, die neue Berufsbezeichnung nach erfolgreichem Abschluss lautet „Staatlich anerkannte sozialpädagogische/r Assistent/in“. Bereits im Schuljahr 2022/23 startete die Nell-Breuning-Schule mit der aktualisierten Form und dem optimierten Bildungsplan.

Preis für fünf Schülerinnen

Nun aber konnte NBS 13 Absolventinnen zur bestandenen schulischen Ausbildung gratulieren und hervorragende Zeugnisse überreichen: Fünf Schülerinnen wurden mit einem Preis ausgezeichnet, zwei Schülerinnen erhielten ein Lob. Im Anschluss lud ein ausgiebiges Buffet zum Verweilen ein.

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es im neuen Schuljahr für die Absolventinnen mit dem einjährigen Berufspraktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung weiter. Danach dürfen sie sich offiziell „Staatlich anerkannte Kinderpflegerinnen“ nennen und die Einrichtungen mit Tatendrang unterstützen.