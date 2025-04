Kinderbetreuung in Rottweil: In einem Jahr ist der Kindergarten Eselsohr fertig

In einem Jahr ist der Kindergarten Eselsohr fertig

Kinderbetreuung in Rottweil

1 Oberbürgermeister Christian Ruf (links) und Ephrem Reßin von der städtischen Fachabteilung Hochbau schauen sich die Baustelle in den neuen Kindergartenräumen an. Foto: Stadt Rottweil/Hermann

Der Kindergarten Eselsohr soll im Frühjahr 2026 in Betrieb gehen. Die Stadt Rottweil investiert hier 3,22 Millionen Euro.









Die Krippe in den Räumen des ehemaligen Edith-Stein-Instituts in der Johanniterstraße 33 in Rottweil ist gut besucht. Seit knapp vier Jahren gibt es die Einrichtung für Kinder bis zu drei Jahren mittlerweile. Gleich nebenan, im selben Gebäude, werden derzeit die neuen Räume für den dreigruppigen Kindergarten Eselsohr für Kinder ab drei Jahren gebaut. Die Arbeiten gehen gut voran. Im Frühjahr 2026 soll der Kindergarten eröffnet werden.