Kinderbetreuung in Rottweil

1 Zum großem Jubiläum besuchen Oberbürgermeister Christian Ruf, Fachbereichsleiter Bernd Pfaff und Ortsvorsteher Mathias Dettinger den Kindergarten „Räuberbande“. Foto: Stadt Rottweil/Sigrist Zahlreiche Gratulanten kamen zum 50. Geburtstag des Kindergartens Räuberband in Feckenhausen.







Mit einem bunten Fest hat der Kindergarten Räuberbande in Feckenhausen am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen gefeiert – und dabei eindrucksvoll gezeigt, wie viel Gemeinschaftsgeist in dem Ort steckt. Zahlreiche Familien, ehemalige Kindergartenkinder, Unterstützer und Gäste kamen bei frühlingshaftem Wetter zusammen, um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern.