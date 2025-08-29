Kinderbetreuung in Ostelsheim: Naturkindergarten eröffnet am Montag

Die neue Einrichtung zwischen den Sportplätzen ist fertig. Vorerst werden dort 16 Kinder betreut. Was das Projekt gekostet hat, ist noch nicht abschließend klar.

Am Montag ist es soweit: Der neue Naturkindergarten öffnet seine Türen. Nach wenigen Monaten Bauzeit ist die Schutzhütte zwischen den beiden Rasenplätzen des VfL Ostelsheim fertig, der Außenbereich hingegen noch nicht. Seit Anfang 2024 diskutierte der Gemeinderat das Projekt. Im Mai vergangenen Jahres beschloss das Gremium dann die Umsetzung. Im Dezember folgte die Baugenehmigung, im Januar die Baufreigabe. Damals kündigte Ryyan Alshebl an, dass die Einrichtung zum neuen Kindergartenjahr ihren Betrieb aufnehmen solle. Dieses Ziel hat Ostelsheim nun erreicht.

Betriebserlaubnis erteilt „Der Bau der Schutzhütte ist abgeschlossen“, sagt Alshebl auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) habe die Betriebserlaubnis erteilt. Ostelsheim habe ausreichend Personal für den Betrieb zur Verfügung. „Sonst hätten wir vom KVJS keine Betriebserlaubnis gekriegt“, sagt der Bürgermeister.

Laut Angaben der Verwaltung haben sich bis vor den Sommerferien 16 Kinder für die neue Einrichtung angemeldet. Die können den Naturkindergarten gemäß der verlängerten Öffnungszeit besuchen. Diese dauert montags bis freitags je von 7.30 bis 14 Uhr. Die Betreuungsgebühren entsprechen denen in der Kita Kunterbunt. Die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung gibt es aber weiterhin nur in der Kita Kunterbunt. Den Naturkindergarten könnten insgesamt 40 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen besuchen.

275 000 Euro eingeplant

Was der Bau der Schutzhütte gekostet hat, ist noch nicht abschließend klar. Die Endabrechnung sei noch nicht erfolgt, so Alshebl. „Die Tendenz ist jedoch, dass der Kostenrahmen was das Gebäude anbelangt, eingehalten werden kann“, sagt der Bürgermeister. Knapp 300 000 Euro an Kosten veranschlagte die Verwaltung im Februar. Der Gemeinderat strich aber ein paar Dinge: kein Batteriespeicher für die PV-Anlage, vorerst keine Akustikdecke, Fensterrahmen aus Plastik statt Aluminium. Auch einen Wasseranschluss gibt es aus Kostengründen nicht. 275 000 Euro plante die Kommune in ihrem Haushalt schließlich ein. Hinzu kämen laut Alshebl noch die Außenanlagen. Die hier eingeplanten zusätzlichen 15 000 Euro würden vermutlich nicht reichen, so der Bürgermeister.

Aber Alshebl betonte eines bereits im Februar im Gemeinderat: Der Naturkindergarten sei für die Kommune eine günstige Variante, um mehr Betreuungsplätze zu schaffen. Eine Erweiterung der Kita Kunterbunt oder ein Neubau an andere Stelle koste Millionen. Das Mehr an Betreuungsplätzen werde aber aufgrund der Bevölkerungsentwicklung im Ort benötigt. Und der Bürgermeister betonte das besondere pädagogische Angebot eines Naturkindergartens. Ähnlich einem Waldkindergarten sind die Kinder hier vor allem draußen unterwegs. Dieses Konzept fand auch im Gemeinderat Anklang.

Vereinzelte Kritik

Doch aus dem Gremium kam auch Kritik. Dabei ging es nur teils um die Kosten. Im Vordergrund stand eine geforderte Gesamtkonzeption mit der Kita Kunterbunt, die nicht zu Lasten einer dortigen Ganztagesbetreuung ginge. Auch die Aufteilung auf zwei Standorte sahen manche Gemeinderäte aus organisatorischen Gründe kritisch. Letztlich gab es aber eine Mehrheit für den Naturkindergarten. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat im Mai 2024 die Umsetzung.