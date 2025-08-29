Kinderbetreuung in Ostelsheim: Naturkindergarten eröffnet am Montag

Die neue Einrichtung zwischen den Sportplätzen ist fertig. Vorerst werden dort 16 Kinder betreut. Was das Projekt gekostet hat, ist noch nicht abschließend klar.
Am Montag ist es soweit: Der neue Naturkindergarten öffnet seine Türen. Nach wenigen Monaten Bauzeit ist die Schutzhütte zwischen den beiden Rasenplätzen des VfL Ostelsheim fertig, der Außenbereich hingegen noch nicht. Seit Anfang 2024 diskutierte der Gemeinderat das Projekt. Im Mai vergangenen Jahres beschloss das Gremium dann die Umsetzung. Im Dezember folgte die Baugenehmigung, im Januar die Baufreigabe. Damals kündigte Ryyan Alshebl an, dass die Einrichtung zum neuen Kindergartenjahr ihren Betrieb aufnehmen solle. Dieses Ziel hat Ostelsheim nun erreicht.