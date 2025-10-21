Kinderbetreuung in Ostelsheim: Für die Eltern wird es deutlich teurer

Der Ostelsheimer Gemeinderat erhöht die Kindergartengebühren. Eltern müssen 7,3 Prozent mehr bezahlen. Den Löwenanteil der Kosten trägt aber weiterhin die Allgemeinheit.
Jedes Jahr nach den Sommerferien beschäftigt sich der Gemeinderat von Ostelsheim mit den Kindergartengebühren. Dabei diskutiert das Gremium jedes Mal eine Erhöhung, so auch in der Sitzung am vergangenen Freitag. Dabei orientiere sich die Gemeinde immer an den Empfehlungen der Verbände, erklärte Kämmerer Fabian Dieringer. Städtetag, Gemeindetag und Kirchen sprächen sich für eine Erhöhung um 7,3 Prozent aus. Damit solle generellen Kostensteigerungen und höheren Löhnen Rechnung getragen werden.