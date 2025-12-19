Kinderbetreuung in Oberndorf: Gemeinderat freut sich über Millionenprojekt

In seiner letzten Sitzung im ablaufenden Jahr besucht der Oberndorfer Gemeinderat den Kita-Neubau in Bochingen – das teuerste Hochbauprojekt seit langem.
„Mehr kann man wirklich nicht anbieten, um die Voraussetzungen zu schaffen, für ein pädagogisch wirksames Agieren, für ein optimales Hineinwachsen der Kinder in ein soziales Umfeld, für eine erfolgreiche Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes und gezielte Vorbereitung auf die Grundschule“ – darin zeigten sich die Gemeinderäte der Stadt Oberndorf mit Bürgermeister Matthias Winter überzeugt bei der Besichtigung des Erweiterungsbaus des Bochinger Kindergartens.