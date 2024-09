Mehr als 100 Besucher folgten der Einladung der WABE-Kita Lindenhof zum Tag der offenen Tür. Gabriele Gramann und Marcel Graff, geschäftsführende Vorstände des WABE e. V., und Bürgermeister Matthias Winter hießen die Gäste willkommen.

Winter betonte, dass er froh und stolz sei, mit WABE einen weiteren Kita-Träger für die Stadt gewonnen zu haben. Er unterstrich die gute und enge Zusammenarbeit mit der WABE-Kita Lindenhof.

Lesen Sie auch

Mit offenen Armen empfangen

Gabriele Gramann hob hervor, dass der norddeutsche Träger WABE in Oberndorf mit offenen Armen empfangen worden sei. „Mit WABE kam ein neues pädagogisches Konzept in die Stadt. Dabei ging es nie um Konkurrenz, sondern immer um Bereicherung“, sagte Gramann. „Und die Menschen hier wissen, dass Vielfalt belebt. Das hat mich sehr beeindruckt.“

Start war nicht einfach

Der Start in Oberndorf sei für WABE dennoch nicht ganz einfach gewesen. Die Coronapandemie und der enorme Anstieg der Baukosten bremsten das Projekt aus. „Aber die Anstrengung und die Bereitschaft, trotzdem weiterzumachen, haben sich gelohnt“, so Gramann: „Denn am Ende kam etwas Gutes heraus, nämlich diese wunderschöne Kita.“

Im Rahmen des Tags der offenen Tür konnte sich erstmals eine breite Öffentlichkeit ein Bild von der Einrichtung machen. Gramann, Kita-Leiterin Katja Ams und das pädagogische Team erläuterten bei Hausführungen das Konzept und die Vorzüge der hochwertig ausgestatteten Funktionsräume.

Kinder stellen die eigene Kita vor

Die Kinder stellten ihre Kita voller Stolz in einer eigenen „Von Kindern für Kinder“-Tour vor. Die benachbarte Firma Mitutoyo überreichte der Kindertagesstätte als großzügige Sachspende mehrere Bobby Cars.

Unsere Empfehlung für Sie Kinderbetreuung in Oberndorf Noch gibt es Platz in der „WABE“ Die neue Kindertagesstätte auf dem Lindenhof hat ihren Betrieb aufgenommen – und freut sich auf Bewerbungen.

Matthias Winter zeigte sich von dem Bau ebenfalls angetan: „Die neue WABE-Kita ist funktional und architektonisch beispielgebend.“ Das neue Gebäude auf dem Lindenhof sei ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen und „sich spielerisch auf wunderbare Weise in ihren Begabungen und Fähigkeiten entfalten“ könnten. Das neue Haus werde höchsten Ansprüchen an eine moderne Kita bestens gerecht: „Damit strahlt die WABE-Kita weit über Oberndorf am Neckar hinaus.“

Energieeffizienter Öko-Holzbau

Das Gebäude wurde nach ökologischen Maßstäben geplant und umgesetzt. So wurde zertifiziertes Fichten- und Tannenholz aus der Region verwendet. Das Dach ist begrünt, und die Energie für die Luft-Wasser-Wärmepumpe liefert die hauseigene Photovoltaikanlage. Als Dämmmaterial kamen Zellulosewolle und eine recycelbare Holzweichfaserplatte zum Einsatz. Durch diese nachhaltige Konstruktionsweise ist ein Gebäude nach Effizienzhausklasse KfW-Standard 40 entstanden: Verglichen mit einem Referenzhaus benötigt die WABE-Kita Lindenhof nur 40 Prozent Primärenergie.

Winter weiß dies zu schätzen: „In Zeiten eines sich verändernden Weltklimas und knapper werdender Ressourcen ist Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde. In Verantwortung für künftige Generationen ist die neue WABE-Kita heute modern und auch in Zukunft zeitgemäß.“