Kinderbetreuung in Mötzingen: Keine Mehrheit für reduzierte Öffnungszeiten

Die geplante Reduzierung der Öffnungszeiten in den Kindergärten „Villa Kunterbunt“ und „Spatzennest“ fand keine Mehrheit im Mötzinger Gemeinderat.
„Wir wollen die Öffnungszeiten reduzieren, denn zehn Stunden am Tag sind nicht mehr verantwortbar, und wir müssen das Ganze sehen“, hatte Bürgermeister Benjamin Finis den Standpunkt der Verwaltung deutlich gemacht. Die vorgeschlagene Senkung auf eine tägliche Betreuungszeit von neun Stunden wurde dennoch knapp mit sechs zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.