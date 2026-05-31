Kinderbetreuung in Meßstetten: Stadt übernimmt evangelischen Kindergarten

Nummer sieben: Aus dem evangelischen Kindergarten Hossingen wird ein städtischer.
Die Stadt Meßstetten ist ab September 2026 alleinverantwortlich für den evangelischen Kindergarten Hossingen. Während das Gebäude schon immer der Stadt gehörte und sie auch 95 Prozent der Betriebskosten schulterte, übernimmt Meßstetten nun zusätzlich die Trägerschaft, die bislang beim Evangelischen Dekanatamt Balingen lag. Von der Kirche übernommen werden auch alle zehn Mitarbeiterinnen. Einstimmig gab der Meßstetter Gemeinderat in der jüngsten Sitzung sein Placet dazu.