Kinderbetreuung in Lörrach: Einheitliches Kita-Beitragssystem für Lörrach

Mit einem neuen trägerübergreifenden Beitragssystem für die Kindertageseinrichtungen will die Stadt die Elternbeiträge transparenter, nachvollziehbarer und besser vergleichbar gestalten. Über den Vorschlag, der in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Trägervertretungen, dem Gesamtelternbeirat, Mitgliedern des Gemeinderats und der Stadtverwaltung erarbeitet wurde, hat der Ortschaftsrat am 9. Juni beraten. Die Einführung des neuen Modells ist zum 1. September vorgesehen.

Der Ausgangspunkt war ein Auftrag des Gemeinderats aus dem Jahr 2024, gemeinsam mit allen Trägern ein einheitliches System zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Lörracher Kindertageseinrichtungen zu entwickeln, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach. Ziel war es, die bisher unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen zu vereinheitlichen und eine gerechtere sowie transparentere Verteilung der Elternanteile zu erreichen.

Kern des neuen Modells sind erstmals einheitliche Stundensätze für alle vorschulischen Kindertageseinrichtungen in Lörrach. Vorgesehen sind 1,63 Euro pro Betreuungsstunde für Kinder ab drei Jahren sowie 3,26 Euro pro Betreuungsstunde für Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren. „Die Beiträge orientieren sich damit stärker an der tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungszeit“, heißt es.

Unsere Empfehlung für Sie Betreuung in Lörrach Ganztagsbetreuung schafft Raumbedarf Der kommende Rechtsanspruch der Betreuung für Grundschulkinder muss vorbereitet werden. Dies war Thema in der Sitzung des Brombacher Ortschaftsrats.

Die monatlichen Beiträge werden trotz einheitlicher Stundensätze nicht in allen Einrichtungen identisch sein. Unterschiede ergeben sich aus den Öffnungszeiten, den Schließtagen einer Einrichtung sowie der Anzahl der jährlichen Beitragserhebungen.

Für viele Familien führe das neue System zu einer finanziellen Entlastung, insbesondere bei Ganztags- und Krippenangeboten. In anderen Fällen ergäben sich „Anpassungen der Beiträge“, heißt es. Beitragserhöhungen ab 30 Prozent sollen schrittweise umgesetzt werden.

Mögliche finanzielle Entlastung für Familien

Bewährte Ermäßigungsregelungen bleiben bestehen. Auch künftig können bis zu 20 Prozent der Plätze zu einem um 20 Prozent reduzierten Elternbeitrag angeboten werden.

Grundlage für die neuen Stundensätze sind die gemeinsamen Empfehlungen der Kommunalen Landesverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg. Entsprechend den aktuellen Empfehlungen sollen die Beiträge zum September 2027 um 4,5 Prozent und zum September 2028 um weitere vier Prozent angepasst werden.

Die Gesamtkosten für die Kindertagesbetreuung in Lörrach werden im Jahr 2026 voraussichtlich 31,1 Millionen Euro betragen. Das neue Beitragssystem soll dazu beitragen, dass die Elternbeiträge weiter rund 20 Prozent der Gesamtkosten decken und gleichzeitig eine langfristig verlässliche Finanzierung der Betreuungsangebote ermöglichen.

Zudem soll durch die Elternbeiträge weiterhin ein Deckungsgrad von rund 20 Prozent der Gesamtkosten der Kindertageseinrichtungen erreicht werden. Damit folgt die Stadt einer gemeinsamen Empfehlung des Landes sowie der freien und konfessionellen Träger. Die übrigen rund 80 Prozent der Kosten werden durch Zuschüsse des Landes und der Kommune getragen.

Einkommensabhängige Staffelung angedacht

Langfristig bleibt auch eine einkommensabhängige Staffelung der Elternbeiträge im Blick. Diese könnte frühestens ab dem Kindergartenjahr 2027/2028 auf Grundlage belastbarer Erfahrungs- und Abrechnungsdaten des neuen Systems geprüft werden.