Kinderbetreuung in Lörrach: Einheitliches Kita-Beitragssystem für Lörrach

Das übergreifende Kita-Beitragssystem soll Transparenz und Planungssicherheit stärken.
Mit einem neuen trägerübergreifenden Beitragssystem für die Kindertageseinrichtungen will die Stadt die Elternbeiträge transparenter, nachvollziehbarer und besser vergleichbar gestalten. Über den Vorschlag, der in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Trägervertretungen, dem Gesamtelternbeirat, Mitgliedern des Gemeinderats und der Stadtverwaltung erarbeitet wurde, hat der Ortschaftsrat am 9. Juni beraten. Die Einführung des neuen Modells ist zum 1. September vorgesehen.