Kinderbetreuung in Hornberg: Die Defizite der Kitas steigen

Viel Spaß hatten die Kinder bei der Einweihung der neuen Außenanlagen der Kita Don Bosco im Oktober vergangenen Jahre. Foto: Kern Mit den Jahresrechnungen 2023 und 2024 der beiden Einrichtungen in Hornberg befasste sich der Gemeinderat.







Für die evangelische Kita Arche Noah ergab sich für das Jahr 2023 eine Überzahlung in Höhe von 9800 Euro. Die Jahresrechnung weist Einnahmen in Höhe von 87 400 Euro aus, denen Ausgaben in Höhe von 571 600 Euro gegenüberstehen. Von dem sich daraus ergebenden Defizit von 484 200 Euro muss die Stadt 449 200 Euro tragen. Angerechnet wurden der FAG-Anteil (Finanzausgleich) der Landeskirche, Deckelung des Betriebskostendefizits sowie die bereits gezahlten Abschläge der Stadt Hornberg. Eine Rückrechnung der Nebenkosten 2023 ergab ebenfalls eine Überzahlung in Höhe von 3500 Euro bei Heiz- und Stromkosten.