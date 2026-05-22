Kinderbetreuung in Horb: Kitagebühr sinkt – doch Eltern sind weiter sauer

Das Rathaus in Horb muss jetzt die Gebühr für Kinderbetreuung senken. Warum dahinter ein peinlicher Grund steckt.
Die Zuschauerbänke bei der letzten Gemeinderatsitzung waren ordentlich mit Eltern gefüllt. Sie hofften, dass der Stadtrat auf ihre Forderung eingeht, die Erhöhung der Kita-Gebühr bis zum Runden Tisch zu verschieben. Zunächst beharrte das Rathaus auf der Gemeinderatsentscheidung vom Dezember 2025, die Kita-Gebühren drastisch um bis zu 34 Prozent zu erhöhen. Patrick Seidler, verantwortlich für die Kitas, vergleicht die Gebühren in der Raumschaft für Ü3 VÖ (verlängerte Öffnungszeiten). Nagold: 123 Euro. Glatten: 191 Euro, Starzach: 162 Euro. Nur Rottenburg ist so teuer wie Horb jetzt: 218 Euro im Monat.