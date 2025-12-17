Kinderbetreuung in Hechingen: Was Eltern über Anmeldung in Kitas wissen müssen

Noch bis zum 15. Februar des kommenden Jahres haben Eltern Zeit, einen Platz in Hechinger Kitas für ihre Kinder anzumelden. Alles, was es dabei zu beachten gibt, lesen Sie hier.
Der Stichtag für die Anmeldung eines Kindes für einen Betreuungsplatz in einer der Hechinger Kindergärten rückt heran. Kinder können zwar ganzjährig angemeldet werden, wer aber möchte, dass sein Kind (1 bis 6 Jahre) ab dem kommenden Betreuungs-Jahr (September 2026 – August 2027) einen Betreuungsplatz erhält, muss es bis spätestens 15. Februar 2026 mit allen erforderlichen Nachweisen anmelden.