Kinderbetreuung in Hechingen: Was Eltern über Anmeldung in Kitas wissen müssen

Noch bis zum 15. Februar des kommenden Jahres haben Eltern Zeit, einen Platz in Hechinger Kitas für ihre Kinder anzumelden. Alles, was es dabei zu beachten gibt, lesen Sie hier.

Der Stichtag für die Anmeldung eines Kindes für einen Betreuungsplatz in einer der Hechinger Kindergärten rückt heran. Kinder können zwar ganzjährig angemeldet werden, wer aber möchte, dass sein Kind (1 bis 6 Jahre) ab dem kommenden Betreuungs-Jahr (September 2026 – August 2027) einen Betreuungsplatz erhält, muss es bis spätestens 15. Februar 2026 mit allen erforderlichen Nachweisen anmelden.

Das Anmeldeverfahren wurde aktuell umgestellt. Die Anmeldungen erfolgen ab sofort über das neue Online-Elternportal für Betreuungsplätze. Dieses ist unter https://elternportal.komm.one/hechingen erreichbar. Weiterhin finden sich Informationen über die Hechinger Kindergärten unter www.hechingen.de/kindergär ten.

Anmeldung nicht in Kitas

Die Anmeldung und Vergabe für Betreuungsplätze in allen Hechinger Kindergärten findet zentral bei der Stadtverwaltung statt. In den einzelnen Kindergärten werden keine Anmeldungen entgegengenommen.

Registrierung erforderlich

Über das neue Elternportal muss der Betreuungsplatz online angemeldet werden, damit fallen Papierformulare – bis auf wenige erforderliche Nachweise – weg. Zu beachten ist, dass die Anmeldung künftig ausschließlich digital über das Elternportal erfolgt. Für die Anmeldung ist eine Registrierung mit persönlicher E-Mail-Adresse erforderlich.

Nach der Registrierung können getätigte Angaben jederzeit eingesehen und aktualisiert werden. Entsprechende Nachweise können die Platzzuteilung ganz erheblich beeinflussen. Diese können schon im Anmeldeprozess oder auch nachträglich hochgeladen werden.

Notwendige Nachweise

Für die Anmeldung sind die Nachweise „Erklärung der Sorgeberechtigten“ und „Bescheinigung zur Berufstätigkeit“ erforderlich. Diese können über das Elternportal heruntergeladen und ausgedruckt werden. Unter Umständen kann das Vorlegen weiterer Nachweise erforderlich werden.

Zuteilung im April

Die Vergabe der Plätze für das erste Betreuungs-Halbjahr (September 2026 bis einschließlich Februar 2027) erfolgt im Monat April 2026. Rückmeldungen zu Wunscheintrittsterminen, die im zweiten Halbjahr (März 2027 bis Juli 2027) liegen, erfolgen in der Regel im November 2026. Kinder, die bei diesen Intervallen keine Zusage erhalten haben, bleiben auf der Warteliste und kommen bei frei werdenden Plätzen auch unterjährig zum Zug.

Kinder unter drei Jahren

Für Kinder unter drei Jahren, die bereits einen Krippen-Betreuungsplatz in Hechingen haben, aber im Zeitraum von September 2026 bis August 2027 einen Betreuungsplatz im Bereich der Betreuung für Kinder über 3 Jahren benötigen, gilt der Stichtag ebenfalls, und es ist ein Folgeantrag im Elternportal zu stellen.

Für Kinder zwischen zwei und drei Jahren, die bereits einen Betreuungsplatz in einer altersgemischten Gruppe (AM) haben, braucht kein weiterer Antrag gestellt zu werden.

Keine Fristversäumnis

Familien, deren Kinder erst nach dem 15. Februar 2026 geboren werden und für die ein Betreuungsplatz gewünscht wird, wenn sie ein Jahr alt werden, können diesen bis zu zwei Monaten nach der Geburt ohne Fristversäumnis anmelden. Anmeldungen für ungeborene Kinder sind nicht möglich.

Für Fragen steht Kornelia Reich von der zentralen Anmelde- und Vergabestelle für Betreuungs-Plätze zur Verfügung. Sie ist von Dienstag bis Freitag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr unter Telefon 07471 / 940133 zu erreichen oder per E-Mail unter zpvkita@hechin gen.de. Für persönliche Kontakte ist eine vorherige Terminvereinbarung wünschenswert.